Almanlara, İzmir Aydın ve Muğla’ya tatil izni

Almanya, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm noktalarının yer aldığı; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’ya seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Sevindiren karar, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla gelen heyetin, İzmir ve Kuşadası’ndaki tesislerdeki güvenli turizm uygulamarının başarısını yerinde görüp ülkelerinde anlatmalarının ardından geldi.

Güvenli şehir

Sosyal medyadan güzel haberi ve sevincini paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu karar kentimizde turizmi geliştirmek isteyen tüm kurumların ortak başarısıdır. Turizm sektör paydaşlarımızla İzmir’i sağlık açısından güvenli bir şehir haline getiren işbirliğimiz sürecek” ifadelerini kullandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, haziran ve temmuz aylarında sadece yerli turisti ağırlayan deniz turizmi sektörünün, Rusya’nın tarifeli uçuşlara başlaması ve Almanya’nın seyahat uyarısını kısmen kaldırması ile beklentilerin artığını söyledi. Türkiye’siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağını dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, “Bugün İspanya’ya turist gönderilmezken Türkiye’ye gönderilmesi, güvenin göstergesi. Bundan sonra da tüm Avrupa’nın Türkiye’ye uçuşları serbest bırakacağını bekliyoruz. Gelişme, hem bakanlıklarımızın hem de sektörün zaferi” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Turizmcinin bayramı devam ediyor. Umarım pandemi nedeniyle sektörde açılan yaralar biraz olsun kapanır” dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de, kararın Çeşme için büyük moral olduğunu kaydetti.

Soyer’den destek

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ertan Soydan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Soydan, “Gençlerin eğitimine çok önem vereceğiz. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile yeniliklere uyum sağlayıp temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışacağız” diye konuştu. Kendisinin de eski bir Rotaryen olduğunu ifade eden Soyer ise, tüm projelere destek olmaya hazır olduklarını söyledi.