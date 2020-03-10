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    10.03.2020 - 00:05 |

    Almanya ile İzmir buluştu

    MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı’nın düzenlediği ticaret zirvesine Stuttgart şubesinden katılan 10 kişilik heyet, bölgelerindeki iş imkânlarını anlatıp ikili iş görüşmeleri yaptı

    Almanya ile İzmir buluştu

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Stuttgart Başkanı Duran Tok ve beraberindeki on işinsanından oluşan heyet, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ticaret zirvesi programında İzmir’de bir araya geldi. Üyeler arasında ticari faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak projeler konusunda görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Sencer Özen tarafından İzmir’de yatırım fırsatları sunumu yapıldı. 

    MÜSİAD’ın modern ahilik teşkilatı olduğunu vurgulayan İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, “Başarılarımızla hem etrafımıza faydalı olmak hem de vatanımızın bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak için çabalıyoruz. Bu anlayışımızı da en güzel idrak eden gurbetteki MÜSİAD teşkilatlarımızdır. Onlar kıymetlilerimiz” dedi.

    ‘Amaç, ticareti büyütmek’

    Tok da, “İzmir’de gerçekleştireceğimiz ziyaretle ticari ilişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız. Bu ziyaret ve görüşmeler ile karşılıklı ticari ilişkilerimizi artırmak ve işbirliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. MÜSİAD’ın Avrupa’da mevcut 25 şubesi, Almanya’da ise 9 şubesi var. Eyaletler arasında ikinci en büyük ekonomiye sahip olan Baden-Württemberg eyaletinden geliyoruz. 515 milyar civarında bütçesi var. Dünya çapında global şirketlerin yüzde 70’e yakını burada” diye konuştu. Toplantı sonunda da Stuttgart’tan gelen heyet kendilerine ayrılan masalarda İzmirli işinsanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

     

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