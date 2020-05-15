15.05.2020 - 00:01 |
ALOSBİ, ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. ALOSBİ bünyesindeki firmalar, Aliağa’daki ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Vatandaşlara ramazan paketi ve 200 adet hediye çeki dağıtıldı. Anatolia Doğal Taş Seramik AŞ, Adamar Dış Ticaret ve Denizcilik Şirketi, Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ Şirketi, İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Arslan Damper Makina Sanayi, Atik Metal Sanayi ve CS Wind Turkey Kule İmalatı AŞ, ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.