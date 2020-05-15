ALOSBİ, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. ALOSBİ bünyesindeki firmalar, Aliağa’daki ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Vatandaşlara ramazan paketi ve 200 adet hediye çeki dağıtıldı. Anatolia Doğal Taş Seramik AŞ, Adamar Dış Ticaret ve Denizcilik Şirketi, Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ Şirketi, İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Arslan Damper Makina Sanayi, Atik Metal Sanayi ve CS Wind Turkey Kule İmalatı AŞ, ihtiyaç sahiplerine destek oldu.