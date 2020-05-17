17.05.2020 - 00:00 |
Alpaslan’ın kafası karışık!
Göztepe’de transferin gözde ismi olan Alpaslan Öztürk için birçok kulüp sıraya girerken, deneyimli oyuncunun gönlünün sarı kırmızılılarda olduğu belirtildi.
Alpaslan’la Başkan Mehmet Sepil’in bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Alpaslan’ın Başkan Sepil’e, “Ben Göztepe’de çok mutluyum” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Sepil’in, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan’ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi. İzmir ekibinin Alpaslan için 2-3 milyon euro arasında bir bedel belirlediği ileri sürülmüştü.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.