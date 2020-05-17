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    HaberlerEge Haberleri Alpaslan’ın kafası karışık!
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    17.05.2020 - 00:00 |

    Alpaslan’ın kafası karışık!

    Göztepe’de transferin gözde ismi olan Alpaslan Öztürk için birçok kulüp sıraya girerken, deneyimli oyuncunun gönlünün sarı kırmızılılarda olduğu belirtildi.

    Alpaslan’ın kafası karışık!

    Alpaslan’la Başkan Mehmet Sepil’in bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Alpaslan’ın Başkan Sepil’e, “Ben Göztepe’de çok mutluyum” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Sepil’in, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan’ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi. İzmir ekibinin Alpaslan için 2-3 milyon euro arasında bir bedel belirlediği ileri sürülmüştü.

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