Alpaslan’ın kafası karışık!

Alpaslan’la Başkan Mehmet Sepil’in bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Alpaslan’ın Başkan Sepil’e, “Ben Göztepe’de çok mutluyum” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Sepil’in, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan’ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi. İzmir ekibinin Alpaslan için 2-3 milyon euro arasında bir bedel belirlediği ileri sürülmüştü.