Alper Alp: Herkesin gözü Moon

Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Moon Life Ödülleri, ses getirdi. Eylül ayında yapılması planlanan gecenin ertelenmesi üzerine mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten derginin sahibi Alper Alp, “Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki ödül törenimizi bir süre ertelemek zorunda kaldık. Oysa her türlü hazırlığı yapmış, birbirinden ünlü isimleri bu özel gecede ağırlamak istemiştik. Ancak pandemi nedeniyle ödül törenimizi kısa bir süre ertelemek zorundaydık. Milyonların beğendiği isimleri ödüllendireceğimiz Moon Life Ödül gecesini çok yakında gerçekleştireceğiz. Behsat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası ve herkesin çok sevdiği sürpriz bir sanatçı gecemizde konser verecek” dedi.