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    HaberlerEge Haberleri Alper Alp: Herkesin gözü Moon
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    15.10.2020 - 00:01 |

    Alper Alp: Herkesin gözü Moon

    Aylık yaşam, cemiyet ve magazin dergisi Moon Life, her yıl düzenlediği ödül gecesiyle yılın en başarılı iş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet hayatının isimlerini onurlandırıyor.

    Alper Alp: Herkesin gözü Moon

    Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Moon Life Ödülleri, ses getirdi. Eylül ayında yapılması planlanan gecenin ertelenmesi üzerine mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten derginin sahibi Alper Alp, “Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki ödül törenimizi bir süre ertelemek zorunda kaldık. Oysa her türlü hazırlığı yapmış, birbirinden ünlü isimleri bu özel gecede ağırlamak istemiştik. Ancak pandemi nedeniyle ödül törenimizi kısa bir süre ertelemek zorundaydık. Milyonların beğendiği isimleri ödüllendireceğimiz Moon Life Ödül gecesini çok yakında gerçekleştireceğiz. Behsat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası ve herkesin çok sevdiği sürpriz bir sanatçı gecemizde konser verecek” dedi.

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