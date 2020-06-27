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    HaberlerEge Haberleri Alsancak hayali
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    27.06.2020 - 00:08 |

    Alsancak hayali

    Alsancak hayali

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başta ulaşım, trafik, otopark olmak üzere Alsancak ile ilgili plan ve çalışmaları, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 91. toplantısında masaya yatırıldı. Ege Mahallesi’nin kentsel dönüşümü için yakında ihaleye çıkacaklarını, Liman arkası bölgesinin kültür sanat ağırlıklı planlanması için de çalıştıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu iki proje Alsancak hayallerimi süslüyor” dedi. Ege Mahallesi için kısa bir süre sonra yapım ihalesine çıkacaklarını ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

    Gar meydanı yapılacak

    “İzmir’de iki ay içinde bin 200 konutun kentsel dönüşümü ile ilgili 4 ayrı ihale yapacağız. Liman arkası bölgesini de aslında ikinci bir Alsancak olarak tasavvur ediyoruz. Gençlerin daha çok rağbet edeceği, kültür sanat, yeme içme mekanlarının içinde yer alacağı bir yaşam alanı olacak. Ayrıca daha az motorlu aracın girdiği akülü araçların, bisiklet kullanımının arttığı, yayaların keyifle yürüyüş yapacağı bir Alsancak tasarlıyoruz. 18 sokağın kısa süre içinde yayalaştırılması ile ilgili çalışmalara başladık. Alsancak Garı’nın önünde oluşturulacak meydan ve trafiğin yer altına alınmasına ilişkin çalışmaların sürüyor. Alüvyonlu bir taban olduğu ortaya çıktı. 2 ay içinde proje bitecek, bu alt geçidi mutlaka yapacağız. Kültürpark’ı da kültür sanat ağırlıklı, içinde butik müzenin olduğu, sokak tiyatrosu etkinliklerinin yapıldığı bir yer haline getireceğiz” diye konuştu.

    Turist Yolu

    Yayalaştırma projelerine değinen Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Agora’ya çalışılan Turist Yolu projesinin bir parçası olarak Talatpaşa Bulvarı’nda yükseltilmiş yaya geçidi yapıyoruz. Kordon’da nostaljik tramvay projesi üzerinde çalışıyoruz. İzmir genelinde de kısa vadede 58 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu yapacağız” dedi.

    Güvenli İzmir

    30 Haziran tarihinde çevrimiçi yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya’nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi IZ.RU TV’ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi süreciyle beraber turizmde de önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek” dedi. Soyer, gastronomi, turistik değerler, tarih ve kültür alanlarında turizmi geliştirmek için yapılan çalışmaları anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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