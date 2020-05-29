Alsancak Stadı’na 80 maddelik revizyon

İZVAK Başkanı Ali Erten, “İnşaatın bir an evvel bitmesi ve sezona yetişmesi için hem Spor Bakanlığımız, hem müteahhit firma ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor” diye konuştu. TFF’nin revizyon isteği ile derhal harekete geçilirken, statta lavabolar, büfeler, VIP, protokol ve basın tribünü, foto muhabirleri odası ile elektrik tesisatları değiştirildi. Yeni yönetmeliğe göre stat lavaboları yüzde 80 erkek, yüzde 20 kadın seyirci oranına göre yıkılıp yeniden inşa edildi. Büfeler de büyütüldü, aynı yerden olan VIP ve protokol tribün girişleri değiştirildi. VIP tribün kapasitesi 300 kişiden 700’e, protokol tribün kapasitesi ise 26 kişiden 102’ye çıkarıldı. Basın tribününde de büyük değişiklikler yapıldı. TFF’nin talimatıyla 6 olan masa sayısı 50’ye yükseltildi.

‘Taraftar meydanı geliyor’

İZVAK Başkanı Ali Erten, Alsancak Stadı’ndaki çalışmaların duraksamadan devam ettiğini söyledi. Salgın yüzünden inşaat alanında her türlü tedbirin alındığı bilgisini veren Erten, “Müteahhit firma, şantiyede iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrollü bir çalışma yürütüyor. Stadın kullanım alanlarında proje değişikliklerine ve yenilemelere gidildi. Spor Bakanlığı, bu konuda çok pozitif ve yapıcı davrandı. Ne gerekiyorsa yaptılar. İnşaatın bir an evvel bitmesi ve sezona yetişmesi için hem Spor Bakanlığımız, hem müteahhit firma ne gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor. Kendilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Ekstra yenilikler nedeniyle toplam bütçenin arttığını ve inşaat süresinin zorunlu olarak uzadığını anlatan Ali Erten, “Stadın deniz tarafında, “Taraftar Meydanı” çalışmamız var. Bu konuda Konak Belediyesi’ne bir proje sunduk. Olumlu karşılandı. Toplam 14 bin kapasiteli, UEFA standartlarında inşa edilen stadın yeni futbol sezonunun ikinci yarısına kadar hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.