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    30.05.2020 - 00:00 |

    Altay, arı gibi çalışıyor

    Altay, yurt dışına çıkan iki oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarına tam kadro devam etmeye başladı.

    Altay, arı gibi çalışıyor

    Siyah beyazlılarda koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı Kappel ve İstanbul’da tedavi olduktan sonra Almanya’ya ailesinin yanına giden gurbetçi Kerim Avcı, İzmir’e dönerek takıma katıldı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Altay, 19 Haziran’da yeniden başlaması planlanan ligde kalan 6 haftada Süper Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.

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