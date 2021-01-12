Altay, Cocalic’i bırakmıyor

Sezon başında Akhisarspor’dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için Teknik Direktör Yücel İldiz’in gözüne girmeye çalışacak. Şimdiye kadar Gnanduillet, Amorim, Putsila, Blagojevic ve kaleci Burak’la yollarını ayıran İzmir ekibinde, yeni bir ayrılığın gündemde olmadığı belirtildi.