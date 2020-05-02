02.05.2020 - 00:00 | | Samet Adilak Milliyet
‘Altay demek, emek demek’
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Altay, resmi sosyal medya hesabından 1988 yılından bu yana malzemeci olarak kulübe hizmet eden Mustafa Can’ı konu alan bir video paylaştı.
32 yıldır Altay’a hizmet veren emektar malzemeci Mustafa Can hazırlanan videoda, “1988 yılında girdiğim bu kapıdan asla çıkmadım. Çok zor günler geçirdim. Kimi zaman maaş alamadığım günler bile oldu ama siyah beyazlı renkleri terk edemedim. Altay demek emek demek. Tesislerin kapısından girdiğim her gün keyifle çalıştım. İçimdeki Altay sevgisi sürdükçe, çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.