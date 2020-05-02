32 yıldır Altay’a hizmet veren emektar malzemeci Mustafa Can hazırlanan videoda, “1988 yılında girdiğim bu kapıdan asla çıkmadım. Çok zor günler geçirdim. Kimi zaman maaş alamadığım günler bile oldu ama siyah beyazlı renkleri terk edemedim. Altay demek emek demek. Tesislerin kapısından girdiğim her gün keyifle çalıştım. İçimdeki Altay sevgisi sürdükçe, çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.