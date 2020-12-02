Altay, erteleme maçında

İzmir ekibinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Ligde Altay oynadığı 9 maçta 16 puan toplayıp 7. sırada yer alırken, bir basamak altındaki Giresunspor ise 10 karşılaşmada aynı puanı hanesine yazdırdı. Altay, Karadeniz ekibini mağlup etmesi halinde 4. sıraya yükselecek. Siyah beyazlılar, üst üste 3. zaferini elde etmek için, yeşil beyazlılar ise 2 haftalık galibiyet özlemini dindirmek için mücadele edecek.