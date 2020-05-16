"Altay eskisi gibi gençleriyle anılacak"

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışmalara, U19 ve U17 takımlarında forma giyen Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Tugay Gündem, Alperen Kızkapan dahil edildi.



‘Altyapımız geleceğimiz’



Altay’ın Türk futboluna geçmişte birçok yıldız isim kazandırdığını ve yine kazandırmaya devam ettiğini belirten Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, altyapılarda dikkat çeken isimleri A Takım’la idmanlara almaya başladıklarını açıkladı. Bozok, “Yaşanan virüs sürecinden dolayı gelecek yıllarda bütün takımlar ekonomik olarak sıkıntılar yaşayacak. Bu nedenle birçok takım, altyapısından oyuncu çıkarmak için uğraş verecek. Biz de bu konuda oldukça iyi bir kulübüz ve sağlam bir altyapımız var. Her yaş kategorisinde oyuncu gruplarımız hocalar tarafından eğitiliyor. Koronavirüs sürecinden sonra yeniden başladığımız idmanlara U19 ve U17 takımlarımızdan 8 oyuncuyu dahil ettik. Bu oyunculardan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A Takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz” diye konuştu.









Siyah beyazlılar, Orhan Cura’ya ağlıyor



Adı Altay’la bütünleşen, siyah beyazlı kulübün yaşayan en eski üyesi olan Prof. Dr. Orhan Cura, hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden Cura, koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle Çeşme’de bulunan aile kabristanına törensiz olarak defnedildi. Altay kulübünü, İzmir spor ve tıp camiasını ve sevenlerini hüzne boğan Cura’ya Milliyet Ege ailesi olarak Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.