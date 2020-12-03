Altay gaz kesti

TFF 1. Lig erteleme maçında Altay, evinde Giresunspor’u ağırladı. Oynadığı son iki maçını kazanan ve ligde üst sıraları hedefleyen siyah beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve puan cetvelinde 4. sıraya yükselme şansını elinden kaçırdı. Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Sercan’ın kendi kalesine attığı golle gelirken, konuk ekibin golü 32. dakikada Caner Hüseyin Bağ’dan geldi. Altay, alınan bu beraberlikle, ligde üst sıralara çıkma fırsatını teperken, puanını 17’ye yükseltti. 26. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında, Erhan ortaladı, Marco’nun kafa vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 32. dakikada konuk ekip Giresun etkili geldi. Altay defansını dengesiz yakalayan Helder, ceza sahasına girmeden topu Caner Hüseyin Bağ’a çıkardı. Caner şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı 1-0 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarıya Altay baskılı başladı. 48. dakikada rakip kaleye etkili gelen Altay’da, Ziya’nın sol kanattan yaptığı ortaya, Kappel dokunamadı ve top auta gitti. 56. dakikada Altay yine etkili geldi. Sağ kanattan Marco ortaladı, Ziya’nın kafa vuruşu üst direğe çarptı. 82. dakikada Altay’ın golü geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Ziya kullandı. Ziya’nın altı pas çizgisine yaptığı ortada top, oyuna sonradan giren Sercan’ın ayağına çarptı ve ağlara gitti: 1-1. Maçta başka gol olmayınca, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Alınan bu berberlikle iki takım da puanını 17’ye yükseltti.