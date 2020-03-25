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    HaberlerEge Haberleri Altay, iki isimle nikâh tazeledi
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    25.03.2020 - 00:00 |

    Altay, iki isimle nikâh tazeledi

    Altay, iki isimle nikâh tazeledi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, henüz sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yeniledi. Siyah beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Anton Putsila ve Leandro Kappel’in mayıs ayı sonunda bitecek mukaveleleri 2’şer yıl daha uzatıldı.

    TFF 1. Lig’de zirve hesaplarını sürdüren Altay, Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel ile sözleşme yeniledi. Oyuncuların menajeriyle bir araya gelen yönetim yapılan sıkı pazarlıklar sonrası şartlarda el sıkıştı. Putsila ve Kappel’in Altay’da forma giymekten mutlu oldukları dile getirildi. Bu sezon 25 maçta görev alan Putsila, 5 kez rakip fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Ligde 24 karşılaşmada forma giyen Kappel ise 3 gol, 6 asistle dikkat çekti. Hedeflerinin sezon sonunda direkt ya da Play Off’tan kupa kaldırmak olduğunu belirten iki futbolcu, gelecek sezon siyah beyazlı formayı Süper Lig’de giymek istediklerini söyledi.

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