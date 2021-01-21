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    HaberlerEge Haberleri Altay imzaya doyacak
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    21.01.2021 - 00:00 |

    Altay imzaya doyacak

    TFF 1. Lig’de ilk yarıyı Süper Lig yarışında tamamlayıp ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Altay, dış transferde üst üste yeni imzalar attırmayı planlıyor.

    Altay imzaya doyacak

    Kadrosundaki 6 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra son olarak geçen sezon Göztepe’de forma giyen Deniz Kadah ve Gaziantep FK’dan Mehmet Erdem Uğurlu ile sözleşme imzalayan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor’dan Murat Akça, Fatih Karagümrük’ten Aykut Özer ve Zeki Yıldırım’la prensip anlaşmasına vardı. İzmir temsilcisinde Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun 10 numara pozisyonu için Göztepe’de kulüp bulması istenen Brezilyalı Mossoro ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Daha önce Medipol Başakşehir’de de forma giyen 37 yaşındaki Mossoro’nun da Altay’a imzasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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