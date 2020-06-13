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    HaberlerEge Haberleri Altay, iskeleti koruyacak
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    13.06.2020 - 00:00 |

    Altay, iskeleti koruyacak

    1. Lig’de adını Süper Lig’e yazdırmayı hedefleyen Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın ideal ilk 11’ini bozmayacağı öğrenildi.

    Altay, iskeleti koruyacak

    Salgın nedeniyle sezona verilen aradan sonraki ilk maçında evinde Akhisarspor’la karşılaşacak olan siyah beyazlılarda kaleyi yine Cihan koruyacak. Savunmada Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim ve Özgür dörtlüsü görev alacak. Orta sahada Yılmaz, Putsila ve Tatos, kanatlarda Kappel ve Turgut Doğan, ileri uçta ise Paixao’yu sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Yalçın Koşukavak’ın Kerim Avcı, Segbefia, Tavares gibi deneyimli oyuncuları oyunun gidişatına göre sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

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