Altay kaderini İzmir'e bıraktı

Bülent Buda: Uydurma bir penaltı ile geriye düştüler Adana’da. İkinci yarıda oyuna hamlelerle bir tür büyük başkaldırı. Önce eşitlik, ardından öne geçmenin büyük sevinci. Rakibin 10 kişi kalmasıyla farkın açılacağının göstergeleri ve beklenmedik eşitlik golü. Adana sıcağında özellikle oyunun ikinci yarısında beklentilerin ötesine geçmeyi bildiler. Ardından golleri sıraladılar. Büyük emekle yarattıkları fırsatları da gole dönüştürebilseler, ilk 2 umuduyla oyuna başlayan Adana Demir, paralize olmuşçasına çökecek, Altay da İzmir’e akıl, kas gücü, iyi futbol ile alın terinin karşılığını almış olmanın büyük sevinciyle dönecekti. Çok istediler olmadı. Bu hafta Erzurum karşısında eksik kalan sevinçlerini tamamlayarak yaşayacak, yaşatacaklardır.

Fatih Tanfer: Altay, mutlak 3 puan almak amacıyla çıktığı Adana Demirspor deplasmanında uyumlu ve enerjik bir takımdı. Paixao’nun şahane şutu gol olsa adeta maça 1-0 galip başlayacak. Geride Abdülkerim, Abdülhamit ve Tavares’ten kurulu bir 3’lü defansı vardı. Sağ kanatta Erhan, solda da Özgür Özkaya, kanatlarda görev almıştı. Rakip hücum ederken 5’li bir sağlam savunma kurgusu vardı.

- Tatos bence harika oynadı. Hücumda oyuncular birbirlerine alan açtı. Kazanmak adına inanılmaz bir mücadele verdiler. Futbolun bütün doğrularını yapan Altay, devreyi 44. dakikada Erkan’ın attığı penaltı golüyle 1-0 yenik kapadı.

- İkinci yarıda oyuna Putsila’yı alarak başlayan Altay, 57. dakikada Traore’nin ihracı ile 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında hücum çeşitliliğini artırdı, ön alan baskısını yaptı, rakibini hataya zorladı. 64. dakikada Abdülkerim ve 77. dakikada Paixao’nun golleriyle 2-1 öne geçti. 1 dakika sonra, Altay’ın defanstaki yerleşim hatası sonrası Hasan Kılıç durumu 2-2 yaptı. Mutlak 3 puan için uğraşan Altay, daha etkili bir oyun ortaya koydu. Rakip sahaya yerleşti ve maçın mutlak hakimiydi.

- 90+1’de Alhassan’ın ortasında Adana Demirsporlu Okan topu eliyle kesti. Sahada herkes, televizyon başında da milyonlar gördü. Tek görmeyen maçın hakemi Ümit Öztürk’tü. (Okan’ın elleri doğal halinde değildi. Vücudunu genişletti. Topun geçmesine izin vermedi. Mutlak bir penaltıydı.)

- İnanılmaz sıcakta büyük bir mücadele veren Altaylı futbolcuların emekleri maalesef boşa çıktı. Sonucu sahadaki futbolcuların tayin etmesi gerekirken, hakem Öztürk sonucu belirledi ve Altay’ın 3 puanı uçtu gitti.

Mehmet Demirtaş: Altay, Osmanlıspor karşısında kazandığı net galibiyetin ardından Süper Lig’in ilk 2 adaylarından Adana Demirspor karşısına çıktı. Seyir zevki ile göze hitap eden, 4 gol ile de futbol açlığımızı gideren karşılaşmada, heyecan her an üst seviyedeydi. Önce Adana Demirspor etkili ataklar geliştirdi. Daha sonra da Altay rakip kaleye hücum etti. İlk yarının perdesi kapanmadan ev sahibi penaltı ile öne geçti. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan Altay, bulduğu etkili ataklar neticesinde maçın içerisinde 2-1 öne geçti. Kısa süre sonra da Adana ekibi Hasan Kılıç ile eşitliği yakaladı. Zorlu bir rakibe karşı temmuz ayında Adana sıcağında oynamak elbette güç bir iş. Fakat deplasmanda öne geçmekten daha zor bir iş var, o da üstünlüğü korumak. Altay’ın maç boyunca yaptığı en büyük hata, elindeki skoru koruyamamaktı. Güzel oyununa her hafta güzellik katan siyah beyazlılar, Adana deplasmanında da takım halinde bir bütün oluşturmayı çok iyi becerdi. Bu mücadelede 1 puan mı kazanıldı yoksa 2 puan mı kaybedildi, bunu ilerleyen haftalar gösterecektir. Kalan 2 mücadelede yürekten başarılar.

Akhisarspor Süper Lig'e koşuyor

Bülent Buda: Oyun alanı dizilişine baktığımızda Yılmaz Hoca’nın bu bağlamda taktik bir anlayışı egemen gibi görünüyor. Yani oyuna başlayalım, görelim, gelişmelere göre de yönümüzü belirleyelim. Erken diyebileceğimiz dakikada ilk gol, iyimserliğe, günün zorlanmadan geçeceğine ilişkin beklentilere yanıt gibi duruyor. Ancak Balıkesir’in geriye düştükten sonra tavrında gözlenen bir tepki ile direnç ve eşitlik golü gelince Yılmaz Hoca deneyimlileri, bir bir alana sürüyor. Oyuna sonradan katılanlar da hocanın hamlelerini haklı kılıyor. Evet son 2 maç. Dananın kuyruğu kopacak. İlk 2 de olabilir, 6’nın da içinde kalınabilir. Çok büyük bir terslikte de 6’nın dışına düşmek de bir olasılık. Gergin, zorlu geçecek bu evrede oyuncuların çoğunluğunun deneyimleri, yaşanmışlıkları var. Hepimiz heyecanla sonuçları bekleyeceğiz.

Fatih Tanfer: Akhisarspor, mutlak 3 puan kazanmak zorunda olduğu Balıkesirspor karşısında maçın başından itibaren yaptığı baskı ile rakibini orta alanda karşıladı. İlk 15 dakikada kazandığı her toptan sonra etkili bir biçimde rakip kaleye gitti. Hızlı ve hücumda üretmeye dayalı anlayışı büyük bir avantajdı. Büyük artıları defansta oyunu iyi kurmalarıydı. Cocalic, yaptığı müdahalelerle defansın sigortasıydı. Bekler Vrsajevic ve Kadir Keleş, iyiydiler ve oyunu öne taşıdılar. Orta alanda Bjarnason ve Rotman, oyunu yönlendirdiler. Hücumda Bertuğ, rakip defansın arasında kayboldu. Ancak Burhan ve Erhan Çelenk, etkili oynadılar. Burhan Eşer’in golüyle devreyi 1-0 galip bitirdiler. 56. dakikada Balıkesir’in ve sahanın en etkili oyuncusu Aly Malle durumu 1-1 yaptı ancak 3 dakika sonra Burhan durumu 2-1’e getirdi. Balıkesir’in direncini kırdı. Eray, Hadzic, Ergin Keleş ve Tolga Ünlü oyuna girdi. 80. dakikada Eray’ın harika pasında Ergin durumu 3-1 yaptı ve Akhisarspor’un sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Akhisar’ın Play Off yarışı için önce Bolu sonra Keçiören gibi 2 zorlu rakibi var. 7 takımdan 2’si direkt Süper Lig’e çıkacak. 5 takımdan da 4’ü Play Off’a gidecek.

Mehmet Demirtaş: Akhisarspor, Balıkesirspor karşısında çok değerli bir galibiyete imza attı. Takımdaki tecrübeli isimler, finale yaklaşırken farkını ortaya koyuyor. Örneğin sahada basmadık yer bırakmayan 35’lik Burhan Eşer, harika bir maç çıkardı. Öte yandan 61’de oyuna dahil olan Eray Ataseven’in asistinde 72’de alana giren Ergin Keleş golü atıyor. Kulübeden böylesine bir destek gelmesi, bir ekibin takım olduğunun kanıtıdır. Defans dörtlüsünden önlerindeki Rotman ve Bjarnason’a Erhan Çelenk’ten Burhan Eşer’e hepsi çok iyi oynadı. Kalan haftalar izin verir mi bilinmez ama Akhisarspor’un Süper Lig’e direkt bilet alması hiç de zor değil.

Menemenspor gençleriyle dört köşe

Bülent Buda: Son 2 maçtır puansız sıralamasının da verdiği rahatlıkla süre almayan genç adamları sahaya sürdüler. Çok da iyi ettiler. Hele son maçtaki gollü skor ile sergilenen futbolun oluşturduğu keyif, Menemen’in TFF 1. Lig’deki ilk yılında gösterdiği devamlılık, oyuncular arasındaki iletişim ile ilk kez süre alanların da yadırgamadan takım oyununa uyum sağlamaları, Menemenspor’un bu yılki başarısını taçlandıran görüntüler. Bu takım idari, teknik birim ve de futbolcuları ile ne kadar övünse yeridir.

Fatih Tanfer: TFF 1. Ligi’nin ilk yarısını ikinci bitirip hiç olmazsa Play Off yarışının içerisinde olur mu dediğimiz Menemenspor, maalesef Play Off yarışının dışında kaldı. Küme düşmesi kesinleşen Adanaspor karşısında oyun disiplinini ve kazanma arzusunu sahaya yansıttı. Teknik Direktör Cenk Laleci ise Furkan, Ömer, Cem, Yusuf, Selim gibi genç oyunculara şans verdi. Onlar da bu şanslarını iyi değerlendirdiler ve 4-2 galip geldiler. Samed Ali gollerine devam ediyor. Rıdvan’ın da golcü özellikleri ortaya çıktı. Menemen, kazanmak için centilmence oynuyor, mücadele ediyor. Doğru da yapıyor.

Mehmet Demirtaş: Menemenspor, lige haftalar önce veda eden Adanaspor karşısında hem deneyimli isimlerle hem de genç kramponlarla mücadele etti. Birçok oyuncu kazanılabilir. Ligin 17 maçlık ilk perdesinde beklentilerin çok üstte olduğu Menemenspor, o performansa devam edemeyince Süper Lig yarışının dışında kaldı. Kalan iki 90 dakika da oyuncular için bir performans ölçme niteliğinde olacaktır. Ayrıca söylemeden geçmeyelim Samed Ali’nin aşırtması enfesti.

Altınordu galibiyete hasret

Bülent Buda: Ligin en sevimli, göze hoş gelen, akışkan futbolunu oynuyorlar. Rakip kale önüne karşılarındaki futbolcuları şaşırtarak ulaşıyorlar. Ve de final dokunuşlarında takılıyorlar. Son rakip Bursa. Süper Lig’e çıkma telaşında. Oynanan futbolun niteliğini karşılaştırdığımızda lütfen taraftar değil, gerçekçi olalım. Hangi takım daha iyi? Neyse yıllar akıp gidiyor. Bir futbol mevsimini daha bitiriyoruz. Unutmayalım, bir kez daha anımsayalım. Altınordu, önce bir okul. Hem futbol hem de insani gelişmişlik üretiyor. Onların kullandığı, barındığı alanlar, kutsal topraklar gibidir. Kendileriyle ne denli övünseler azdır, yetmez.

Fatih Tanfer: l Bursaspor karşısında birinci yarı maçın mutlak hakimiydi. Bursaspor kalecisi Çağlar 3 net gol kurtardı.

- Bursaspor birinci yarıda ilk etkili atağını 45+1’de Kubilay Kanatsızkuş ile yaptı. Bu da Altınordu’nun ne kadar etkili oynadığının göstergesiydi.

- İkinci yarı Bursaspor 50’de 10 kişi kaldı. Maalesef Batuhan’ın ayağı kırıldı. Sonrasında Altınordu psikolojik olarak olumsuz etkilendi. İlk yarıdaki Altınordu’dan eser yoktu. 69’da 1-0 yenik duruma düştüler. Kalan sürede kötü bir performans sergilediler. Mağlubiyete karşı reaksiyon gösteremediler. Bursaspor 3 puanı daha çok isteyen taraf oldu ve 10 kişiyle kazandı.

- Altınordu’da bazı oyuncular, temposuz ve üretkenlikten uzak oyun oynuyorlar. Al gülüm ver gülüm. Sonrasında da sonuçlar ortada. Gücenmesinler ama futbol da iyi futbolcular ile oynanıyor. Terinin son damlasına kadar mücadele edip, formasının hakkını verenlere sözüm yok. Kimsenin gözünden kaçmıyor.

Mehmet Demirtaş: Futbolda da öncelik, insan sağlığıdır. Kazanılan kupaların, şampiyonlukların, maçların hiçbiri sağlıktan daha fazla önem arz etmiyor. Bu bağlamda Bursaspor mücadelesinde ayağı kırılan genç yetenek Batuhan Kırdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Mücadelesi için de Altınordu’yu tebrik etmeliyiz. Bursa maçı öncesinde oynadıkları Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarında da iyi bir futbol izletmişler ancak final vuruşlarındaki yetersizlik nedeniyle 3 puanı alamamışlardı. Aynı senaryo Bursa karşısında da devam edince galibiyete olan özlemleri devam etti. Altınordu, ligin kalanındaki maçları kazanıp, üzerine düşeni artık yapmalı.

Bal Kes havlu attı

Bülent Buda: Bu takımın 34 puana ulaştığı gün oynadığı futbol kalitesiyle ilk 6 umudumuz köpürmüştü. Özellikle dış sahalarda oynadığı maçlar, umutlarımızın gerekçesiydi. Kendi alanında yitirdiği maçlar, hele açık farklı yenilgiler... Savrulmalar, teknik adam gelgitleri, iyi futbolculardan oluşan takımın zihinsel dünyasında da derin yaralar açtı. İstikrara, köklü anlayış devrimine gereksinimleri var. Balıkesir’de bu anlayışı egemen kılacak potansiyel var. Fatih Tanfer: Akhisarspor karşısında iyi niyetle kıyasıya mücadele ettiler. Birçok genç oyuncuya da şans verdiler. Akhisar’ın oyununu bozmayı amaçladılar. Ve Burhan Eşer’in ikinci golüne kadar da bunu başardılar. Sahada bir Aly Malle vardı ki harikaydı. Beraberlik golünü attı ve arkadaşlarına birçok da pozisyon yarattı. İkinci golü erken yemeleri onlar adına bir dezavantajdı.