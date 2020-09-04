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    04.09.2020 - 00:00 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    Altay Kadın Futbol Takımı iddialı: ‘Biz hazırız’

    Bu yıl TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan siyah beyazlılar renklerine bağladığı 10 isimle toplu imza töreni düzenledi. Başantrenörlük için Monica Raluca Simes’le anlaşan Altay, yardımcılığına da Cenk Decden’i getirdi

    Altay Kadın Futbol Takımı iddialı: ‘Biz hazırız’

    Yakın zaman önce kadın futbol takımı kuran ve bu yıl TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Altay, başta teknik ekip olmak üzere kadrosuna dahil ettiği 10 futbolcusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Siyah beyazlılar teknik ekibin başına daha önce Romanya milli takımında 100 defa milli formayı giymiş, futbolculuk kariyerinde ise Cluj, Clujana, Valos ve en son olarak Konak Belediyespor’da oynayan Monica Raluca Simes’i getirdi. Tecrübeli ismin yardımcılığını ise Cenk Decden’in yapacağı kesinleşti.

    10 imza birden

    Futbolcu seçiminde ise yine seçici olan ve kariyerli isimlerle yola çıkmak isteyen Altay, Edirnegücüspor’dan Aylin İşi, Süper Lig ve 2. Lig tecrübesi olan Gizem Damla Dede, Şerife Şahin, Gamzenur Sönmez, Sevdenur Semiz, Öznur Dinç, Büşranur Alp, Suzan Durmaz, Remziye Gür’le resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlı camiaya imza atan kadın futbolcular, mücadele etmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. İmza törenine ise Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Tiyanşan ile Kadın Futbol Şube Sorumlusu Efe Aktuğ da katıldı.

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