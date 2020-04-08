Altay, Marco’yla nikâh tazeleyecek

Yönetim, Portekizli santrforla üç kez masaya otururken, usta golcü ile yüzde 80 anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paixao’nun menajeriyle sıkı bir pazarlık yapan İzmir temsilcisi, ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor. Geçen sezon Altay formasıyla attığı 29 golle rekorları altüst eden, bu sezon da 28 hafta sonunda 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan 35 yaşındaki gol makinesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nden bazı takımların ilgilendiği öğrenildi. İki sezondur forma giydiği Altay’da mutlu olan Marco Paixao’nun yuvada kalmak istediği, ancak siyah beyazlı kulüpten istediği rakamın düşük olmadığı ifade edildi.