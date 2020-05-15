15.05.2020 - 00:00 |
Altay, şampiyonluğunu andı
Altay, 3. Lig’de Play Off şampiyonu olarak 2. Lig’e yükseldiği 14 Mayıs 2017’yi unutmadı. 3 yıl önce Play Off finalinde Kocaelispor’u seri penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek zafere uzanırken o gün sahada yer alan Sportif Direktör Murat Uluç, “Maç içinde kazanılan penaltı atışını kaçırınca adete 5 yıl yaşlandım. O gün yaşadığımız duyguları asla unutamam” dedi. Aydın Bağ, “O sezon üst lige çıkacağımızın sinyalini Çorumspor’a 2-0 yenildiğimiz maçtan sonra vermiştik. Hepimiz birbirimize söz vermiştik” diye konuştu.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.