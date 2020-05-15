Altay, şampiyonluğunu andı

Altay, 3. Lig’de Play Off şampiyonu olarak 2. Lig’e yükseldiği 14 Mayıs 2017’yi unutmadı. 3 yıl önce Play Off finalinde Kocaelispor’u seri penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek zafere uzanırken o gün sahada yer alan Sportif Direktör Murat Uluç, “Maç içinde kazanılan penaltı atışını kaçırınca adete 5 yıl yaşlandım. O gün yaşadığımız duyguları asla unutamam” dedi. Aydın Bağ, “O sezon üst lige çıkacağımızın sinyalini Çorumspor’a 2-0 yenildiğimiz maçtan sonra vermiştik. Hepimiz birbirimize söz vermiştik” diye konuştu.