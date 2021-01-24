Altay, Samsun’da perdeyi açıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. İlk yarının son haftasına kadar liderlik koltuğunda oturduğu ligde son Bandırmaspor yenilgisiyle zirvenin 3 puan gerisine düşen Altay, sezonun ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı Samsunspor’u yenerek rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Gnanduillet, Burak, Putsila, Blagojevic, Amorim ve Cocalic’le yollarını ayıran siyah beyazlılar, Deniz Kadah, Mossoro, sol bek Mehmet Erdem, stoper Murat Akça, Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel ile anlaşarak 6 transferini de Süper Lig ekiplerinden yaptı. Mutlak şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinde Teknik Direktör Yücel İldiz, “İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz” dedi.