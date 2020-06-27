27.06.2020 - 00:01 |
Altay, seri peşinde
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Akhisarspor’u 3-1 yenerek 4. sıraya yükselen Altay, bugün deplasmanda ligin dibine demir atan Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum’da saat 17.30’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür forma giyemeyecek, cezası biten forvet Yaser ise kadroda yer alacak. Altay, aldığı cezalar nedeniyle 15 puanı silinen ve 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor’u yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son vermenin peşinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.