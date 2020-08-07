Altay, Tavares’le yollarını ayırdı

Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi. İzmir ekibinin 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela’dan transfer ettiği Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla 1 gol kaydetti. Altay’da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile sözleşmesi devam eden Yunan orta saha oyuncusu Tatos da kulüpten ayrılmıştı.