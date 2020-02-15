15.02.2020 - 00:00 |
Altay tek yürek
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5. sıraya yükselen Altay’ı yarın oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.
Play Off hattındaki yerini korumak isteyen siyah beyazlı takımın Başkent’e moralli bir şekilde gitmesini isteyen taraftarlar yapacakları tezahüratlarla, Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde saat 13.15’te hareket edecek Altay kafilesine Adnan Menderes Havalimanı’na kadar eşlik edecek. Siyah beyazlı taraftarlar, yarın da Ankara Aktepe Stadı’nda İzmir ekibini yalnız bırakmayacak. Altay’da sarı kart cezalısı sol kanat Turgut Doğan Şahin dışında eksik bulunmuyor.
Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri