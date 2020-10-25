Altay telafi edecek

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Ligde Altay 10 puanla 8. sırada, Giresunspor 11 puanla 7. basamakta yer alıyor.



Yeni vakalar var



Derbi öncesi koronavirüs teşhisi konulan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve 8 futbolcu karantinada olmaları nedeniyle Giresunspor maçında da görev alamayacak. İyileşen Ziya ile Kappel ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Bu arada siyah beyazlılarda yeni koronavirüs vakaları tespit edildiği de öğrenildi.