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    HaberlerEge Haberleri Altay telafi edecek
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    25.10.2020 - 00:00 |

    Altay telafi edecek

    TFF 1. Lig’de bir önceki maçta Altınordu’ya İzmir derbisinde 2-1 yenilerek zirve yolunda yara alan Altay, bugün evinde Giresunspor’u ağırlayacak.

    Altay telafi edecek

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Ligde Altay 10 puanla 8. sırada, Giresunspor 11 puanla 7. basamakta yer alıyor.

    Yeni vakalar var

    Derbi öncesi koronavirüs teşhisi konulan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve 8 futbolcu karantinada olmaları nedeniyle Giresunspor maçında da görev alamayacak. İyileşen Ziya ile Kappel ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Bu arada siyah beyazlılarda yeni koronavirüs vakaları tespit edildiği de öğrenildi.

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