30.12.2020 - 00:00 |
Altay, zirve aşkına
TFF 1. Lig’de son 4 maçında ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Altay, bugün deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek.
Vefa Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak 8. hafta erteleme maçını Ali Şansalan yönetecek. Ligde 29 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibi, 30 puanı bulunan 2. basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak. Siyah beyazlılarda çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan Özgür’ün yanı sıra tedavisi süren Harun forma giyemeyecek.