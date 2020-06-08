Altay’da Gençer gün sayıyor

Trabzonspor’la oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, 1, 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı. Uzun süre tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu belirten Gençer, “Zor bir dönemden geçtim. İlk etapta tedavi süreci zor geçti. Psikolojik olarak da etkilendim. Şimdi her şey daha kolay. Temmuz ayının başında tam anlamıyla hazır olacağımı düşünüyorum. Ben son 4 maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum, takdir teknik ekibin olacak” diye konuştu.