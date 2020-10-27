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    HaberlerEge Haberleri Altay’da İldiz virüsü atlattı
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    27.10.2020 - 00:01 | | İzmir DHA

    Altay’da İldiz virüsü atlattı

    Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz’den sevindirici haber geldi. 67 yaşındaki usta çalıştırıcının son testinin negatif çıktığı öğrenildi

    Altay’da İldiz virüsü atlattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalanması, futbol camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Teknik Direktör Yücel İldiz’in hastalığı atlatması, İzmir temsilcisine moral oldu. Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

    Tuzla maçı ertelenecek

    Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen Teknik Direktör Yücel İldiz’in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.

     

     

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