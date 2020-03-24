Altay’da Kappel suskun

Geçen sezon siyah beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 3 gol atabildi. Lİgin İkinci devresinde sadece Ekol Göz Menemenspor karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli krampon, gol sayısı olarak beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli krampon 6 asist yaparak alkış topladı. Öte yandan İzmir temsilcisi 3 günlük iznin ardından bugün yeniden tesislerinde toplanıp hazırlıklarına başlayacak.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.