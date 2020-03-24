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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Kappel suskun
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    24.03.2020 - 00:00 |

    Altay’da Kappel suskun

    Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay’da Leandro Kappel, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

    Altay’da Kappel suskun

    Geçen sezon siyah beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 3 gol atabildi. Lİgin İkinci devresinde sadece Ekol Göz Menemenspor karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli krampon, gol sayısı olarak beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli krampon 6 asist yaparak alkış topladı. Öte yandan İzmir temsilcisi 3 günlük iznin ardından bugün yeniden tesislerinde toplanıp hazırlıklarına başlayacak.

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