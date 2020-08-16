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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Kazım da Avrupa yolcusu
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    16.08.2020 - 00:00 |

    Altay’da Kazım da Avrupa yolcusu

    Altay’da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar’ı 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon’a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş’ı Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor.

    Altay’da Kazım da Avrupa yolcusu

    17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent’in Altay’a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi. Gent yönetiminin önümüzdeki günlerde siyah beyazlılara resmi teklifte bulunması bekleniyor. Altay’da geçen yıl profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan’ın kulübüyle 2022 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Öte yandan Altay’ın usta golcüsü Marco Paixao’ya Adana Demirspor’un talip olduğu iddia edildi. Siyah beyazlılarda üst üste iki sezon gol kralı olan 35 yaşındaki Portekizli için Adana ekibinin 750 bin euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

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