10.05.2020 - 00:00 |
Altay’da Kerim dönmedi
Altay’da tedavisi için takımdan ayrılan Kerim Avcı’nın İzmir’e dönmediği öğrenildi.
Siyah beyazlı takım, kendi tesislerinde antrenmanlarına başlarken, sakatlık yaşayan Kerim, tedavi olmak için İstanbul’a gitti. Gurbetçi futbolcunun daha sonra ailesinin yanına Almanya’ya gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği belirtildi. Sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli 10 numaranın iyileştiği ve düz koşulara başladığı kaydedildi. Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Kerim, 14 gün karantinada kaldıktan sonra takıma katılabilecek.
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