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    HaberlerEge Haberleri Altay’da lisans sancısı
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    26.01.2021 - 00:01 |

    Altay’da lisans sancısı

    TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor’a 1-0 yenilerek yara alan Altay, yeni transferlerine lisans çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.

    Altay’da lisans sancısı

    Siyah beyazlı kulüpte eski teknik adam ve futbolculara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı bulunduğu, yönetimin kaynak bularak hafta içinde sorunu çözmeyi planladığı belirtildi. Ara transfer döneminde 6 takviye yapan İzmir temsilcisi, yeni oyuncularından 1 Şubat’ta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında faydalanmak istiyor.

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