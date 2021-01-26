26.01.2021 - 00:01 |
Altay’da lisans sancısı
TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor’a 1-0 yenilerek yara alan Altay, yeni transferlerine lisans çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.
Siyah beyazlı kulüpte eski teknik adam ve futbolculara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı bulunduğu, yönetimin kaynak bularak hafta içinde sorunu çözmeyi planladığı belirtildi. Ara transfer döneminde 6 takviye yapan İzmir temsilcisi, yeni oyuncularından 1 Şubat’ta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında faydalanmak istiyor.