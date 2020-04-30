Altay’da Murat formayı unuttu

Altay’ın 3. Lig’de mücadele ettiği 2016-17 sezonunun ikinci yarısından bu yana kadroda aralıksız yer alan tek futbolcu olan Murat, bu sezon ikinci yarıda sadece 1 maçta son 5 dakikada görev aldı. İlk yarıda 8 karşılaşmada oynayan Murat Uslu, ikinci devrede sadece Hatayspor deplasmanında son bölümde forma giydi. Öte yandan Altay’ın pazartesi günü tesislerinde toplanacağı ve antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.