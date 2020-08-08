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    HaberlerEge Haberleri Altay’da rota Aydın Karabulut
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Altay’da rota Aydın Karabulut

    TFF 1. Lig takımlarından Altay’ın dış transferde Ankaragücü’nden Aydın Karabulut’a kanca attığı iddia edildi.

    Altay’da rota Aydın Karabulut

    Daha önce İzmir’de Göztepe forması giyen 32 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusunun da siyah beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bonservisi elinde olan Aydın, geçen sezon Süper Lig’i son sırada tamamlayan Başkent ekibinde 18 maçta görev alıp 1 gol, 1 asistle oynadı. Hertha Berlin altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu Türkiye’de Beşiktaş, Ankaraspor, Karabükspor, Elazığspor, Sivasspor, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor kulüplerinde de oynadı. Aydın, Süper Lig’de 176 maçta 11 gol kaydetti.

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