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    HaberlerEge Haberleri Altay’da yaprak dökümü
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    27.07.2020 - 00:00 |

    Altay’da yaprak dökümü

    Altay’da Kerim Avcı siyah beyazlı kulüpten ayrıldı.

    Altay’da yaprak dökümü

    Devre arasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’dan kiralanan gurbetçi oyuncu, takım arkadaşlarına veda mesajı yolladı. Altay formasıyla 15 karşılaşmada görev alan Kerim, 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Siyah beyazlıların Yılport Samunspor’dan kiraladığı sağ bek Erhan Kartal ile İttifak Holding Konyaspor’dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı’nın 2020-21 sezonunda yeniden Altay’da forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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