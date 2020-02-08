Altay’da yeniler daha hazır değil

Kerim Avcı’nın maç eksiği olduğunu, Togolu Segbefia’nın ise yarım sezon özel idman yaptığını dile getiren Tandoğan, “Tatos kamp görmedi. Turgut da fazla şans bulamamış. Yeni transferlerimizin hazır olmaları için 2-3 hafta geçmesi gerekiyor” dedi.