08.02.2020 - 00:00 |
Altay’da yeniler daha hazır değil
TFF 1. Lig’de yarın taraftarının önünde Boluspor’u yenerek Play Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altay’da Teknik Direktör Ali Tandoğan, ara transfer döneminde takıma katılan futbolcuların fiziksel açıdan hazır olmadığını dile getirdi.
Kerim Avcı’nın maç eksiği olduğunu, Togolu Segbefia’nın ise yarım sezon özel idman yaptığını dile getiren Tandoğan, “Tatos kamp görmedi. Turgut da fazla şans bulamamış. Yeni transferlerimizin hazır olmaları için 2-3 hafta geçmesi gerekiyor” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.