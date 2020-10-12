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    HaberlerEge Haberleri Altay’da yıldızlar KAYBOLDU
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    12.10.2020 - 00:00 |

    Altay’da yıldızlar KAYBOLDU

    TFF 1. Lig’de bu sezon başında 21 transfere imza atarak rekor kıran Altay’da iki yabancı futbolcu ilk 4 haftada kadroda yer bulamadı.

    Altay’da yıldızlar KAYBOLDU

    Ankaraspor’dan transfer edilen Jovan Blagojevic’in kamp döneminde gönderilmesine karar verilse de Sırp ön libero sözleşmesini feshetmeye yanaşmayınca elde kaldı. Steaua Bükreş’ten transfer edilen Brezilyalı William De Amorim de Teknik Direktör Yücel İldiz’in gözüne giremedi. Deneyimli çalıştırıcı, iki yabancı oyuncuya yedek kulübesinde bile yer vermedi. Altay’ın Beşiktaş’tan transfer ettiği gurbetçi Abdullah Aydın da siyah beyazlı takımda kadro yüzü görmeyen isimlerden biri oldu. İzmir ekibinin son transferleri Yekta Kurtuluş ve Harun Alpsoy gibi isimlerin ilerleyen haftalarda kadroya alınması bekleniyor. Yaz döneminde sözleşme imzalayan Timur Temeltaş ve Ergin Keleş ise süre bulamadıkları için siyah beyazlı takımdan ayrılmıştı.

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