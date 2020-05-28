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    HaberlerEge Haberleri Altay’dan çifte imza
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    28.05.2020 - 00:00 |

    Altay’dan çifte imza

    Altay’da yönetim, iç transferde atağa kalktı. Daha önce Hollandalı Kappel, Belaruslu Putsila ve Portekizli Paixao’nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah beyazlılar, sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren’in mukavelelerini de 2’şer yıl uzattı.

    Altay’dan çifte imza

     Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür, kaptanlık görevini üstlendiği siyah beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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