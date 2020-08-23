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    HaberlerEge Haberleri Altay’dan Rıdvan’a kanca
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    23.08.2020 - 00:00 |

    Altay’dan Rıdvan’a kanca

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altay’da son olarak Akhisarspor’dan sağ bek Tolga Ünlü’yü alarak 9. dış transferini yapan yönetim, savunmanın sağına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

    Altay’dan Rıdvan’a kanca

    Geçen sezon kiralık oynayan Erhan Kartal’ın kulübü Samsunspor’a dönmesi, sözleşmesi biten Murat Uslu ile yolların ayrılması ve Yasin Palaz’ın kulüpten ayrılmasıyla siyah beyazlı takımın üç sağ beki de gitmiş oldu. İzmir temsilcisi sağ bek olarak sadece Tolga Ünlü’yü kadroya dahil ederken, rekabet için Rıdvan Şimşek’in de transfer listesine alındığı öğrenildi. Geçen sezon İstanbulspor’da forma giyen Rıdvan, kulübüyle sözleşmesini feshetti. Karşıyaka altyapısından yetişip Beşiktaş’a transfer olan Rıdvan, daha sonra Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Keçiörengücü gibi kulüplerde de görev aldı. Rıdvan’ın Altay’a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

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