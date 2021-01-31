31.01.2021 - 00:01 |
Altay’dan Stachowiak bombası
TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Altay’ın, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaştığı iddia edildi. Kaleci Burak Öğür’ün takımdan ayrılmasının ardından 1 numara arayışına geçen yönetimin 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisiyle prensipte el sıkıştığı ileri sürüldü.
Ülkemizde 2015-2018 yılları arasında 4 sezon Gaziantep FK’da görev alan 34 yaşındaki kaleci, 2018-20 yılları arasında Denizlispor’da forma giydi. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Stachowiak, Süper Lig’de 26, 1. Lig’de ise 134 karşılaşmada oynadı. Deneyimli eldiven, 2018-19’da Denizlispor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşamıştı.