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    HaberlerEge Haberleri Altay’dan Stachowiak bombası
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    31.01.2021 - 00:01 |

    Altay’dan Stachowiak bombası

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Altay’ın, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaştığı iddia edildi. Kaleci Burak Öğür’ün takımdan ayrılmasının ardından 1 numara arayışına geçen yönetimin 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisiyle prensipte el sıkıştığı ileri sürüldü.

    Altay’dan Stachowiak bombası

    Ülkemizde 2015-2018 yılları arasında 4 sezon Gaziantep FK’da görev alan 34 yaşındaki kaleci, 2018-20 yılları arasında Denizlispor’da forma giydi. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Stachowiak, Süper Lig’de 26, 1. Lig’de ise 134 karşılaşmada oynadı. Deneyimli eldiven, 2018-19’da Denizlispor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşamıştı.

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