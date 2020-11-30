Altay’ın gol makinesi MARCO PAŞA!

TFF 1. Lig’de son olarak İzmir derbisinde deplasmanda karşılaştığı Menemenspor’u 2-1’lik skorla geçerek 2 maç sonra kazanmayı başaran Altay, iç saha mücadelesinde Bursaspor’u ağırladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan ve Altay’ın 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandığı maçta oyuna 58. dakikada dahil olan Marco Paixao, takımı adına 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol kaydeden usta golcü, Eskişehirspor 4, Adana Demirspor ve Altınordu 1 ve Bursaspor karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı. Paixao, siyah beyazlı forma altında 60. golüne imza attı. Altay’daki üçüncü sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, takımının bu sezon bulduğu 16 golün 8’inin altına imzasını attı. Bu yıl da krallığa aday olan Portekizli santrforun ismi birçok kulüple anılmıştı. Çeşitli kulüpten teklifler alan Marco, Altay’da kalmayı seçerek sezon sonunda takımını Süper Lig’e çıkarmayı hedefliyor.

Altay’ın simgesi

36 yaşındaki golcü Marco Paixao, attığı gollerle takımına 3 puan kazandırmaya devam ederken Altaylı kurmayların ve yöneticilerin usta golcünün takıma sağladığı katkıdan ve kazandırdığı maçlardan dolayı yüzü gülüyor. Öte yandın Altay’ın genç ve başarılı Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, golcü santrforun siyah beyazlı camia için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Takımda kalmasının çok büyük avantaj olduğunu dile getiren Ekmekçioğlu, “Marco artık bizim takımımızın bir simgesi haline geldi. Çok iyi işler başarıyor. Umuyoruz ki gollerini sezon sonuna kadar atar ve hak ettiğimiz Süper Lig’e çıkarız. Bu hedefimiz doğrultusunda Büyük Altayımız için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.