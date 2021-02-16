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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın kader haftaları
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Altay’ın kader haftaları

    TFF 1. Lig’de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü’ne 4-0 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Altay, önümüzdeki 4 hafta gitgide uzaklaştığı zirve yarışında kader karşılaşmalarına çıkacak.

    Altay’ın kader haftaları

    Ligin 16. haftasında liderlik koltuğunda oturan ancak alınan kötü sonuçların ardından 8.’liğe kadar gerileyen siyah beyazlılar, kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor (D), Altınordu, Giresunspor’la (D) ve Tuzlaspor’la kozlarını paylaşacak. Altay’ın bu maçlarda alacağı sonuçlar Süper Lig ya da Play Off yarışındaki hedefine büyük etki edecek. Altay’ın başında çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Osman Özköylü tüm camiadan özür diledi, “Ben takımıma güveniyorum, Süper Lig’e yükseleceğimize inanıyorum. Futbolcu kalitemiz çok iyi ve kalitemiz her geçen gün artacak” diye konuştu.

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