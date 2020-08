Altay’ın rotası Süper Lig

Bülent Buda: Çoğu takıma göre Altay, transfer dönemini hareketli yaşıyor. Siyah beyazlılarda özellikle Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig’i hem de bu sezon Play Off’a kalmadan doğrudan istiyor. Transfer politikası, TFF 1. Lig’de şampiyonluk yaşamış, deneyimliler üzerinde yürütülüyor. Altay bu aşamada, gençlere yoğun odaklanamıyor. Oysa parayı da oyunda az süre alan yetenekli gençler kazandırıyor. Buna da Cenk çarpıcı bir örnek. Teknik patron olarak Yücel İldiz doğru bir seçim. Deneyimli ve de karakteri güçlü bir teknik adam. Altay’ın alandaki tüm bölgelerde görevlendireceği oyuncu gücü var. Eksik kalanları Yücel Hoca belirleyecek. Bu arada Quaresma muhabbeti gereksiz ve de yanlış.



Fatih Tanfer: Transfer ayının şu ana kadar en hızlı ve en doğru transferlerini yapan takımı. Taraftarların da ifade ettiği gibi Süper Lig için “O sene bu sene” galiba. Heyecan ve inanç en üst düzeyde. Teknik direktörlüğe getirilen Yücel İldiz, son derece usta, sevecen ve Türk futbolunun şartlarını gayet iyi bilen bir isim. Yücel Hoca, “Süper Lig’e çıkabilmemiz için tüm bilgi ve birikimimizi kullanacağız” demiş, ne güzel söylemiş. Transferde güçlü ve alternatifi olan bir kadro kuruldu. Çünkü maç sayısı arttı. Ve lig zor bir maraton olacak. Hücumda Marco Paixao’nun yanına Armand Gnanduillet’un alınması, büyük güç kattı. Ayrıca kaleye Burak Öğür güçlü bir kaleci. Osmanlıspor’dan alınan Blagojevic etkili bir orta alan, Akhisarspor’dan alınan Erhan Çelenk de çok yönlü bir hücum oyuncusu. Timur ve Ergin Keleş, tecrübeleri ve performanslarıyla takıma katkıda bulunacaktır. Altay önümüzdeki sezon hedefi Süper Lig olan bir takım. Uyumu yakalaması, disiplinli oyun tarzı ve en önemlisi orta alanda çeşitlilik getirecek oyuncu grubuyla üst düzeyde bir takım olacağına inanıyorum. Sezonun ilk maçından itibaren hedefine ulaşmak için bütün gücünü sahaya yansıtacaktır. Bir de maçlar seyircili oynanmaya başlarsa büyük taraftarını da bu coşkuya ortak edecektir.



Mehmet Demirtaş: Altay, geride bıraktığımız sezonda kursağında kalan Süper Lig için bu sezon daha iddialı olacak gibi duruyor. Hiç ara vermeden takviyelerin bir bir yapılması, yönetimin zaferi ne kadar istediğinin bir göstergesi. Şampiyonluk için 2 önemli kavram çıkıyor karşınıza. Hem alternatif hem de rekabet. Siyah beyazlılar da bu kavrama değer veriyor anlaşılan. Yeni gelen isimleri tek tek mercek altına aldığımızda kaliteli isimler. Aralarında bu ligi çok iyi bilen ve tecrübesi ile fark yaratacak oyuncular var. Hele ki mevcut gol kralı santrfor Marco Paixao ve takımın yeni gözdesi Gnanduillet frekanslarını tuttururlarsa çok can yakarlar. Altay şimdiden sezonu başlattı. Kuşkusuz onlar, şampiyonluk için en güçlü adaylardan bir tanesi.



Menemen için daha iyisi mümkün



Bülent Buda: Çok başarılı bir sezonu geride bıraktılar. TFF 1. Lig’de ilk yıllarında sergiledikleri futbol kalitesiyle oyuncu grubunun neredeyse bütünüyle oynama fırsatıyla ve de aldıkları sonuçlarla her türlü övgüyü hak ediyorlar. Menemen gerçekçi transfer politikası izliyor ve de bunu başarıyor. Bu aşamada tüm sezonda kaleyi büyük başarıyla koruyan, bir biçimde arkadaşlarına güç katan Selmani ne olacak? Adamu transferi Menemen’in oyun karakteriyle örtüşüyor. Yeni dönem, Menemen finansal kaygıları da önemseyerek aklın yol göstericiliğinde ligde yine tutunma yarışının üstesinden gelebilecek, bir biçimde yarışacak.



Fatih Tanfer:



Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de futbolseverler Menemenspor’u bilhassa ilk yarıda izlenmekten zevk alınan, tempolu ve pozisyon üretmede sıkıntı yaşamayan bir takım olarak gördüler. Ancak oluşan ekonomik zorlukları aşmada büyük mücadele eden Başkan Tahir Şahin ve arkadaşları elbette zor günler yaşadılar. Pandemi sonrası genç oyunculara şans verildi.



Menemenspor, doğru bir transfer politikası izliyor. Genç, yetenekli ve başarıya aç oyuncuları topluyor. Hücumda iyi bir santrfor, bir kaleci ve etkili bir kanat oyuncusu takımın gücünü artıracaktır.



Altay’dan alınan Alhassan’ın takıma büyük güç katacağına inanıyorum. Yeni sezonda Menemenspor gerekli desteği görürse doğru ve nokta transferlerle çok daha güçlü bir takım olacaktır. Cenk Hoca, bana göre kendisine verilen şansı güzel değerlendirdi. Artan tecrübesi ile kadro mühendisliğinde yapacağı doğru çalışmalar, Menemenspor’un iyi ve güçlü bir takım olarak izlenmesini sağlayacaktır.



Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Menemenspor, transfer döneminde Alhassan Adamu’ya formayı giydirdi. Başarılı sayılacak bir sezonu geride bıraktılar. Bu kadroyu olabildiğince muhafaza etmek ve nokta hamlelerle gücüne güç katmak ilk hedef. Sahadaki mücadelenin yanında ekonomik yarışın da boy gösterdiği zaman dilimindeyiz. Güzel işleyen iskelet kadroyu bozmadan gerekli takviyeler doğru bir politika. Menemenspor’dan önümüzdeki sezon çok daha büyük başarılar gelecektir. Bu takıma inancım tam.



Şeytan, yeni sezon bambaşka olacak



Bülent Buda: Altınordu bir futbol kulübünden önce bir futbol akademisidir. Oraya genç adamlar gelir, çalışır, öğrenir, gelişir, büyür, oynar, kalır ya da gider. İkincil olarak takımlarında istedikleri süreyi alamayan, oynama isteği güçlü futbolculara da kucak açar. Bu aşamada gelir-gider dengeleri önemlidir, yaşamsaldır. Yıllardır saptanmış transfer politikası özenle korunur ve uygulanır. Ravil ile Burak İnce’nin kalmalarını bekliyordum. Öyle oldu. Yoğun bir dış transfer yaşanmayacak. Geride bıraktığımız sezonda az süre alanlar, yeni dönemde yeşil alan üzerinde daha çok koşuşturacaklardır. Yani Altınordu’da yoğun transfer yine kendi içinden olacaktır. Hiçbir kulübün cesaret edemediği, yanına bile yaklaşamadığı bir bakış açısıyla sistemli, evrensel çapta bir beğeni ile yolculuk sürüyor. Önleri açık olsun.



Fatih Tanfer: Altınordu Türk futbolu adına doğru bir örnek, vizyonu ve misyonu olan bir takımdır. Önce profesyonel takım yeni sezonu açtı. Sonrasında da Altınordu’nun en doğru yatırımı futbol akademisinde yüzlerce oyuncusuyla eğitime başladı. Altınordu’da Başkan Mehmet Seyit Özkan muhteşem bir orkestra şefidir. Güven, karşılıklı iyi niyetle bütün zorlukların üstesinden gelmektedir ve gelecektir. Altınordu’nun transferlerinden, önümüzdeki sezon için ne yapacaklarından hiç bahsetmedim. Çünkü Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bilgi ve enerjisiyle yeni bwir takım yaratacaktır. Kendi evlatları da her geçen gün büyüyor ve iyi bir biçimde yetişiyorlar. Altınordu’dan kimsenin şüphesi olmasın.



Mehmet Demirtaş: Türk futbolunun lokomotiflerinden, temel taşlarından olan Altınordu, yeni bir sezona tüm oyuncu grubuyla birlikte merhaba dedi. Bu, eşine az rastlanan bir olay. Transferde Ahmet İlhan Özek’i kadrolarına kattılar. Türkiye liglerinde tecrübeli bir isim. Genç yeteneklerin yanında bu tarz deneyimli oyuncuları monte etmek takıma güç katacaktır. Geçtiğimiz sezonun aksine önümüzdeki yıl hedef bir üst lig olacaktır.



Akigo umudunu koruyor



Bülent Buda: Nihayet ayaklar suya ulaştı, Cem Kavçak döndü. Bu hareket, 2 yıl önce yapılan yanlışın düzeltilmesidir. Akhisar uzun yıllar gelir-gider dengesini özenle koruyan tek kulüptü. Son yıllarda açıldılar. Şimdi de toparlanma sürecini başlattılar. Gidenler gidecek, kalanlar önümüzdeki sezonu omuzlayacaklar. Takım karmaşık, yorucu bir süreçten geçti. Artık genç isimlerle yeni yol planı uygulanmalı. Elde var olan oyuncu topluluğunda tüm bölgelerde oynayabilecek karakterler var. Yani Akhisar, yeni bir döneme yeni bir akılla geçiş yapıyor. Bir biçimde de o eski başarılı günlerin anlayışına dönüşe de geçtiler diyebiliriz.



Fatih Tanfer:



Yönetim, teknik direktör olarak Cem Kavçak’ı göreve getirdi. Kişisel olarak da görüşüm çok doğru bir karar verdi. Şu an itibariyle Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Gökhan Değirmenci ayrıldı. Yeni ayrılıklar ve transferlerin de olması olağandır. Yeni sezonda Akhisarspor’un şu an itibariyle elindeki oyuncularının yetenekli, oyun görüşleri yüksek ve tecrübeli oyuncular olduğunu görüyoruz. Cem Hoca koşan, mücadele eden, güçlü ve iyi organize olmuş bir Akhisarspor’u yarattığı takdirde hedefe de ulaşabilir.