Altay’ın Sultanları saha bulamıyor

İdmanlarını farklı ilçelerdeki tesislerde yapmak zorunda kalan siyah beyazlılar, adeta göçebeye dönerken, İzmir temsilcisi haftanın belirli günlerinde ise İzmir Fuarı olarak bilinen Kültürpark’ın yolunu tutuyor. Altay Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını kulübün köklü geçmişine yakışmayacak şartlarda, sıkıntılı bir şekilde sürdürüyor.