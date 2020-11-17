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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın Sultanları saha bulamıyor
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    17.11.2020 - 00:01 |

    Altay’ın Sultanları saha bulamıyor

    Altay’ın yeni kurulup Kadınlar 3. Ligi’nde yer alacak kadın futbol takımı, kulübün kendi tesislerinde yer alan iki çim sahanın yetersizliği nedeniyle antrenman yapacak yer bulamıyor.

    Altay’ın Sultanları saha bulamıyor

    İdmanlarını farklı ilçelerdeki tesislerde yapmak zorunda kalan siyah beyazlılar, adeta göçebeye dönerken, İzmir temsilcisi haftanın belirli günlerinde ise İzmir Fuarı olarak bilinen Kültürpark’ın yolunu tutuyor. Altay Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını kulübün köklü geçmişine yakışmayacak şartlarda, sıkıntılı bir şekilde sürdürüyor.

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