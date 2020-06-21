Altaylı taraftarlardan büyük vefa

Tek gözlü yapıyı ve içindeki eşyaları yenileyen gençlere, Mahmut Yüzbaşı teşekkürlerini iletti. Yüzbaşı’ya başka bir yere taşınmasını söylediklerini, ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirten İrfan Tiyanşan, “Sosyal medyada Mahmut Amcamız’ın yardıma muhtaç olduğunu görünce yardım etmek istedik” dedi.



‘İşleri rast gitsin’



“Kendisiyle görüştüğümüzde kira bedelini tarafımızca karşılanacağı bir daireye taşınması önerisinde bulunduk” diye konuşan Tiyanşan, “Mahmut Amca yıllardır burada oturduğunu, mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyleyince biz de ‘Oturduğu yeri güzelleştirelim’ dedik. Boya ve çatıyı elden geçirdikten sonra parkeleri değiştirdik. Eşyaları da yeniledik. Mahmut Amcamız’ın oturduğu yeri baştan aşağı yeniledik. Hepimiz bu semtin çocuklarıyız. ‘Komşusu açken tokyatan bizden değildir’ diyoruz. Biz de çok mutluyuz” diye konuştu. Oturduğu yer baştan aşağı yenilenen Mahmut Yüzbaşı ise “Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine bol bol dua ediyorum, işleri güçleri rast gitsin” ifadelerini kullandı. l tolga tahçı DHA