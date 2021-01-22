Altekma’nın gözü Play OFF’larda

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde 2020 yılını Haliliye Belediyespor galibiyetiyle kapatan Altekma, 2021’e de ilk maçında İstanbul Büyükşehir BLD’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı, Play Off’a göz kırptı. Ligdeki ilk sezonunda galibiyet sayısını 10’a çıkartarak 8. basamağa tırmanan İzmir ekibi pazar günü evinde Solhanspor’u ağırlayacak. Antrenör Levent Matmeriçli, “Oynayan oynamayan tüm voleybolcularımız galibiyette pay sahibi oldu, tüm ekibimizi kutluyorum” dedi.