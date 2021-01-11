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    11.01.2021 - 00:07 |

    Alternatif iletişim sistemi

    Alternatif iletişim sistemi

    Konak Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile olası bir afet ya da acil durumda tüm iletişim sistemleri çökse bile radyo dalgaları kullanılarak iletişim sağlayabilecek bir Afet İletişim ve Koordinasyon İstasyonu kurulması kararlaştırıldı.

    Başkan Abdül Batur, “Bir felaket olmamasını diliyoruz ama tedbirimizi de alıyoruz” dedi. TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan da, İzmir için birlikte çalışmak gerektiğinin altını çizdi. Felaket anında olağan haberleşme sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi riskine karşı alternatif haberleşme sistemleri için altyapı oluşturulacak.

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