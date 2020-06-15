Altıeylül, iki muhteşem hizmetle taçlandırılıyor

Belediyenin Gündoğan Mahallesi’nde 5 dönüm alanda 2.5 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı 15 Temmuz’da, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi ise 6 Eylül’de kapılarını açıyor.

Altıeylül Belediyesi iki projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor. Gündoğan Mahallesi’nde 15 Temmuz’da açılışı yapılacak ve içerisinde spor salonu, kuaför salonu, kafeterya, kütüphane, etüt merkezi ile 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursunun yer alacağı Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı’nın 15 Temmuz’da açılacağını belirten Başkan Hasan Avcı, “Yaklaşık 2.5 milyon liraya tamamlanan proje; çocuklara, gençlere ve tüm mahalle halkına hizmet verecek” dedi. Projenin ayrıntılarını Milleyet Ege’ye anlatan Avcı, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 5 dönüm parkın içerisinde bin 300 metrekare inşaat alanı olan bir tesis yaptık. Bu tesisin zemin katında Altıeylül Belediyespor’un kullanacağı çocuklarımızın, gençlerimizin, spor yapabileceği 350 metrekarelik spor salonu yer alıyor. Çocuklarımız bu spor salonunda judo, tekvando gibi spor aktivitelerini yapabilecek. Spor salonun üst katında berber ve kuaför hizmetlerinin olduğu bir alan ve kafeterya var. Bir üst katta ise kütüphane ve kütüphanenin yanında da öğrenciler için etüt odaları, basın toplantı odası, milletvekillerimizin çalışma odaları yer alacak. Yanda kapalı pazar alanı içerisinde olan bölümü de elden geçirip 4-6 Yaş Kur’an kursuna çevireceğiz. Binayı da Altıeylül İlçe Müftülüğü’ne tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı bitirdiğimizde Millet Kıraathanelerimize ikincisini eklemiş olacağız ama burası İsmail Akçay Millet Kıraathanesi’nden daha çok özelliği olan bir yer olacak. Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı’nı 15 Temmuz itibariyle hizmete suncağız.”

Yeni proje 2021’de





Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı’nın ardından Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’ni hayata geçireceklerini anlatan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “8.5 dönüm alanda vatandaş nefes alacak. Baruthane bölgesinde tarihle içi içe yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, kütüphane ve restoran olacak. 2 milyon liraya mal olacak proje, kurtuluş günümüz olan 6 Eylül’de açılacak. Yeni projemiz ise, Gümüşçeşme Mahallesi’nde un fabrikasının olduğu yere halı saha, yeşil alan, yürüme alanları, Millet Kıraathanesi ve küçük bir meydan düzenlemesi yapmak olacak. 2020 sonunda başlamayı planlıyoruz, 2021’de açılışını yapacağız” dedi.