Altın Bilezikle ‘istihdama’ katkı

İzmir iş dünyası, Bornova Belediyesi’nin «Yılın En İyi Vizyon Projesi seçilen Altın Bilezik”e yoğun ilgi gösteriyor. Nitelikli ara eleman yetiştirerek istihdama katkı sağlanması hedeflenen proje çerçevesinde MTK (Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği), İzmir Eczacılar Odası, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası ile Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu ve İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile işbirliği protokolü yapıldı. Bu kapsamda tekstil sektörü için makineciler, eczacılar ve kuaförler için de destek elemanı yetiştirilecek. İstihdam garantili kurslar, ilgili meslek kuruluşları ile birlikte verilecek.

1000 kişiye iş

Henüz altyapı çalışması sürdüğü ve protokoller devam ettiği halde bin kişinin üzerinde gencin işe yerleştirildiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Mesleksizlik sorun. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı meslek sahibi yapmak ve istihdam yaratmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Önce meslek öğretecek, sonra istihdamlarına aracılık edeceğiz” dedi.

Online buluşma portalı

İş arayanlarla işçi arayanların talebini örtüştürecek program üzerinden yürütülen Altın Bilezik; İZTO, EBSO, EGİAD, İTB ve EGOD gibi kurumları Bornova Belediyesi’nin en önemli paydaşları olarak ilk kez bir araya getiriyor. Proje kapsamında kurulacak Üniversite Kariyer Merkezi ile öğrenciler, okulu bitmeden iş yaşamına hazırlanacak. KOSGEB işbirliğinde vizyon projeleri olan genç girişimcilere destek verilecek. Projenin web sitesi üzerinden Türkiye ilk kez online iş görüşmesi yapılacak. Destek ve watsapp hattı, CV doldurma ve iş görüşmesinde neler dikkat edilmesi gerektiğini anlatan eğitim videoları, tanınmış insan kaynakları uzmanlarının söyleşileri, çalışmaların daha da hızlı yürütülmesini sağlayacak.