‘Altın jenerasyon’ sönük kaldı

Altınordu’da birer yıldız adayı olarak gösterilen futbolcuların büyük bölümü kariyerlerini alt liglerde sürdürmek zorunda kaldı. Gençler, yıldızını parlatamadı.

Avrupa ve Türkiye’de altyapısı, kültürü ve futbola bakış açısıyla taraflı tarafsız her kesimin beğenisini toplayan Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarının arkasını dolduramadı. Kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası maçında 28 Eylül 2016 yılında UEFA Gençlik Ligi’nde İzmir’de Levski Sofya ile karşılaşan Altınordu’nun U19 takımında forma giyen 19 futbolcudan 9’u şu an 3. Lig ekiplerinde top koşturuyor. O dönem, ‘Altın jenerasyon’ olarak gösterilen Altınordulu gençlerden 5’i 2. Lig’de oynarken, 4’ü de 1. Lig’de görev alıyor. Bundan 3-4 yıl önce el üstünde tutulan kadrodan sadece 1 futbolcu şu an ülkemizi Avrupa’da temsil ediyor.

Avrupa’da tek isim Berke

Avrupa deneyimi yaşayan Selçuk Öztürk (Kozan), Anıl Balakkız (Erbaa), İbrahim Çağrı Oğuz (D. Gençlerbirliği), Murat Arslan (Kızılcabölük), Alper Kadir Duruk (1928 Bucaspor), Arda Hilmi Şengül (Sultanbeyli BLD.), Onur Demir (Modafenspor), Hamit Kulya ve Fatih Aktay (Serik BLD.) 3. Lig’de kariyerlerini sürdürürken, Seydi Kayasoy (1922 Konyaspor), Musa Caner Aktaş (Hekimoğlu Trabzon), Enis Durak (Pendik), Recep Yemişci ve Ali Mert Aydın (Niğde Anadolu FK) 2. Lig’de boy gösteriyor. Alican Özfesli 1. Lig’de Hatayspor’un, Ali Emre Yanar, Yusuf Yalçın Arslan ve Kerim Alıcı aynı ligde Altınordu’nun formasını terletiyor. Kadrodan Avrupa’ya giden tek isim olan kaleci Berke Özer ise Belçika 2. Ligi’nde Westerlo’da kiralık oynuyor.

ATLETİCO MADRİD’E ELENMİŞLERDİ

Altınordu U19 takımı, 2016-17 sezonunda yer aldığı UEFA Gençlik Ligi’nde adını Play Off’a yazdırmıştı. Tek maç üzerinden oynanan Play Off ‘ta Atletico Madrid’le eşleşen kırmızı lacivertliler, rakibine 2-0 yenilip kupadan elenmişti. Altınordu farklı bir jenerasyonla geçen sezon da UEFA Gençlik Ligi’nde ülkemizi ikinci kez temsil etti. Kadrodan özellikle şu an 3. Lig’de Serik Belediyespor’da boy gösteren Fatih Aktay, o dönem Avrupa’da attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.